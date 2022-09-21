Fado'nun divasından İstanbul ve Ankara'da konser

3 Grammy adaylığı ile dünya müziğinin divalarından biri olan Mariza, 2 Ekim'de İstanbul AKM'de, 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da olacak

Üst üste 3 kez kazandığı BBC Ödülleri (Avrupa'nın En İyi Sanatçısı) ve 3 Grammy adaylığı ile dünya müziğinin divalarından biri olan ve tüm dünyada dinleyenlerine müzikal bir yolculuk yaşatan Mariza, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ekim'de İstanbul AKM ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Mariza, ruhunu Lizbon'un Mouraria kasabasında büyüten Mozambik asıllı bir şarkıcı. Fado şarkıcılarını ve Fado'yu ilk öğrendiği yerlerdeki anılarını, geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

Portekiz Devleti tarafından Portekiz kültürünü yurtdışında en iyi temsil eden sanatçı unvanını da alan Mariza, 1999 yılında efsane Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues'in adını taşıyan vakıf tarafından Fado'nun Sesi ilan edildi.

Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı olan Mariza'nın Terra albümü de En İyi Folk Müzik ve En İyi Prodüktör dallarında Latin Grammy Ödüllerinin sahibi oldu.

Mariza, kariyerinin yirminci yıldönümü ve merhum Fado Kraliçesi Amália Rodrigues'in doğumunun yüzüncü yılında, Lizbon ve Rio de Janeiro'de kaydedilen albümü Mariza Sings Amália'yı Ocak 2021'de sevenleriyle buluşturdu.

Unesco'nun Kültürel Miras listesine aldığı Fado geleneğine çağdaş bir yorum katan Mariza'yı ve şarkı söyleyişini anlatmak için dört kelime yeterli: Tutkulu, zarif, hisli ve buğulu... Mariza ise neden Fado'yu seçtiğini şu cümleler ile anlatıyor: "Fado yalnızca bir müzik değil, bir histir. Üzücü değil melankoliktir. Ben bu müziği seçmedim, bu benim kaderimdi."

Tüm dünyada dinleyenlerine müzikal bir yolculuk yaşatan Mariza, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ekim'de İstanbul AKM ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.