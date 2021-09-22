"Fado'nun Divası" Mariza Zorlu PSM’de

BBC ‘nin “Avrupa’nın En İyi Sanatçısı” ödülünü üst üste 3 kez ülkesi Portekiz’e kazandıran ve Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı olmasının yanı sıra adını dünya müziğinin divaları arasına yazdırarak tüm dünyada dinleyenlerine müzikal bir yolculuk yaşatan Mariza, 30 Ekim akşamı Zorlu PSM’de kaçırılmayacak bir konser vermeye hazırlanıyor.

“Fado yalnızca bir müzik değil, bir histir. Üzücü değil melankoliktir. Ben bu müziği seçmedim, bu benim kaderimdi.” sözleriyle müziğini anlatan Mariza, çağdaş yorumunun yanı sıra tutkulu, zarif, hisli ve buğulu performansıyla Fado geleneğinde farkını ortaya koymayı sürdürüyor.

Portekiz Devleti tarafından Portekiz kültürünü yurtdışında en iyi temsil eden sanatçı unvanı alan Mariza, 1999 yılında efsanevi Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues’in adını taşıyan Vakıf tarafından "Fado'nun Sesi" unvanını aldı. Büyüleyici sesi, zarafeti ve güçlü sahnesiyle fado müziğinin dünya çapında en etkili isimlerinden olan Mariza, gerçekleştirdiği her performansıyla dinleyenlerini melankoli ile huzur arasında sürüklemeyi başarıyor.

Portekiz geleneği Fado şarkılarını dünyaya ulaştıran ve tüm dünyada 1 milyondan fazla albüm satışıyla Fado’nun 1 numaralı temsilcisi olmayı sürdüren Mariza, 30 Ekim’de Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.