Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19’uncu celsesi görülen davaya gelen mağdurlar arasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’da yer aldı. Duruşmaya Kaanla birlikte 18 mağdur katıldı.

MÜSİAD BAŞKANI DA MAĞDUR

Duruşmada şikayetçi olarak ifade veren Abdurrahman Kaan, Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 18 adet devre mülk aldığını ve karşılığında 750 bin TL verdiğini söyledi. Herhangi bir kira bedeli almadığını belirten Kaan, zararının giderilmesini isteyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

İŞ İNSANI OSMAN KAAN DA MAĞDUR

Kaan ailesinden iş insanı Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan da, aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını belirterek zararlarının giderilmediğini ve şikayetçi olduklarını söyledi. 15 mağdurda ifade vererek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

YURTDIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık Fadıl Akgündüz, “Uluslar arası bir yatarım yüzde 80’ini yapmışız. Ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı bekleme sürecindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bu hususta yurt dışı yatırımcılarla da görüşmek için yurtdışı yasağının kaldırılması istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, diğer mağdurların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.