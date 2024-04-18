Faciadan kıl payı dönüldü: Freni boşalan kamyon eve girdi
Bursa'da freni boşalan kamyon önce elektrik direğine çarptı ardından eve girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar oluştu.
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Bursa'da freni boşalan kamyon az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu.
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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti.
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Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan olmazken evde hasar oluştu.
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Kamyon daha sonra vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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