Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Fatih G.'nin kullandığı, içinde 20 yolcunun bulunduğu 43 ZE 532 plakalı otobüs, D-400 kara yolu Mintan Deresi üzerindeki köprüde kontrolden çıktı.

Bariyeri aşarak elektrik panosuna çarpan otobüs, köprüde asılı kaldı. Hafif yaralanan 2 kişiye kaza yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi oldu.