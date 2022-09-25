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Zigana'da faciadan dönüldü! Yolu kapatan kayaları sürücüler temizledi

Trabzon-Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkisinde faciadan dönüldü. Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. Kayaların düştüğü sırada yoldan araç geçmemesi felaketi önledi. Yolu kapatan irili ufaklı çok sayıda kaya parçası, sürücüler ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı

25.09.2022 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
Faciadan dönüldü, kapanan yolu sürücüler açtı
Faciadan dönüldü, kapanan yolu sürücüler açtı
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DHA

Zigana Dağı'ndan karayoluna düşen kayaları yolu kapattı. Kaya parçalarını, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar temizledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkisinde akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü.

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. Olay sırasında, yoldan geçen herhangi bir araç olmaması, olası faciayı önledi.

YOLU KENDİLERİ TEMİZLEDİLER

Yolu kullanmak isteyen sürücüler ise araçlarından inerek irili ufaklı çok sayıdaki kaya parçasını elleriyle yoldan kaldırarak, kenara taşıdı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, vatandaşların müdahalesi sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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