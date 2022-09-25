Faciadan dönüldü, kapanan yolu sürücüler açtı

Zigana Dağı'ndan karayoluna düşen kayaları yolu kapattı. Kaya parçalarını, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar temizledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkisinde akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü.

Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. Olay sırasında, yoldan geçen herhangi bir araç olmaması, olası faciayı önledi.

Yolu kullanmak isteyen sürücüler ise araçlarından inerek irili ufaklı çok sayıdaki kaya parçasını elleriyle yoldan kaldırarak, kenara taşıdı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, vatandaşların müdahalesi sonucu tekrar ulaşıma açıldı.