Faciadan dönüldü: Evin üstüne çöktü

İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, istinat duvarının çökmesiyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Faciadan dönülen olayda, kiracı kadın son anda evden çıkmayı başardı.

Olay dün akşam saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile altındaki evin üzerine çöktü. Çökme sesini duyan kiracı kadın kendini dışarı attı.

İstinat duvarının çöktüğünü fark eden komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı AFAD ekipleri de geldi. Olay yerine gelen ekipler duvarın bulunduğu yeri şerit içine alarak vatandaşların giriş ve çıkışına kapattı.

'SIVALAR DÖKÜLMEYE BAŞLADI'

İstinat duvarının kiracısı olduğu evin üstüne çöktüğünü söyleyen Leyla isimli kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı: "O an işim vardı meşguldüm. Müthiş bir gürültü, ben deprem oluyor zannettim. Duvarlardan sıvalar dökülmeye başladı. Ben kendimi hemen dışarıya attım. Deprem oluyor zannettim. Büyük deprem oluyor zannettim öyle bir gürültüydü.

ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIM

Sonra çıktım dışarı, duvarın göçtüğünü gördüm, duvarın yıkıldığını gördüm o kadar yani. Ben kiracıyım. Malım içeride, alamıyoruz, mağdur durumdayım. Olduğum gibi şu vaziyette çıktım dışarıya yani çok mağdur durumdayım şu an. Sağ olsun kaymakam bey bir yer tahsis etti. Herhalde oraya götürecekler."