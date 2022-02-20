Faciadan kurtulan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarından pasaportu kayıp olanlara Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından geçici pasaport düzenlendi.
AA'da yer alan habere göre, feribotta bulunan 23 Türk vatandaşı Korfu Adası'ndan İstanbul'a doğru otobüsle yola çıktı.
Adadan Yanya'ya geçen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüs Selanik - Dedeağaç hattı üzerinden Kipi Sınır Kapısı'nı geçerek İpsala Sınır Kapısı'na geldi.
DEHŞETİ ANLATTI: HÂLÂ ŞOKTAYIZ
Yurda gelen Türk vatandaşlarından Fahri Özgen, AA muhabirine, gemi faciasından son anda kurtulduklarını ve yaşadıklarını anlattı.
Kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu'ya, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na ayrı ayrı teşekkür eden Özgen, "Bizleri orada yalnız bırakmadılar. İlk saatlerde biraz zorluk çektik ama sonrasında bizlerle çok ilgilendiler. Geminin akıbeti ortada hala yanıyor. Bir kayıp arkadaşımız var hala haber alınamadı. Hala şoktayız." diye konuştu.
Uğur Rüşvenli de gemideki facia anını kelimelerle anlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, kendilerine sahip çıkan Türk makamlarına teşekkür etti.
"23 KİŞİYİZ, KENDİMİZE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Hakan Ulusoy ise kısa süre sonra ailelerine kavuşacaklarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Korfu Adası'nda Türk makamları bizi en iyi şekilde ağırladılar, hepsine çok teşekkür ederim. Kafilede 23 kişiyiz kendimize gelmeye çalışıyoruz. Her şeyimiz araçlarımız, paralarımız yandı." dedi.
Hayrullah Çetin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Çetin, şöyle konuştu: "Olayın başından sonuna kadar devletimiz hep yanımızdaydı. Türkiye her bir vatandaşını takip etti orada. Devletimize, Atina, Gümülcine başkonsoloslarımıza çok teşekkür ederiz. Çok duygulandık. Bir arkadaşın orada çorabı yoktu ayağında başkonsolosumuz çantasından çorabını verdi. O kadar bizimle ilgilendiler. Gayret üzerine gayret gösterdiler. Devletimiz bizi hiç mağdur etmedi, hepsini giderdiler, hepsine teşekkür ederiz."
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