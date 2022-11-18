Facia sonrası yangın devam eden ocakta 4. baraj yapılıyor

Son dakika: Bartın Amasra maden ocağı faciası sonrası devam eden yangın için 4'üncü "baraj" yapılıyor - Güncel haberler

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında, 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangının devam etmesi nedeniyle 4'üncü "baraj" yapılıyor. TTK Genel Müdürlüğü'nden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta belirli aralıklarla yaptıkları gaz ölçümlerinin ardından değerlerin normale dönmemesi üzerine dördüncü baraj (Yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici set) yapımı çalışmalarına başlandı.

-100 KOTUNA 4'ÜNCA BARAJ Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken, ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ve -100 kotuna taş tozu torbalarından yapılan barajın ardından -100 kotuna da sızdırmazlığı sağlamak için dördüncü barajın yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının tamamen söndürülmesi için ocaktaki çalışmalar devam ederken, tahlisiye ekiplerince belirli aralıklarla gaz ölçümü de yapılıyor.

134 İŞÇİ MÜESSESEYE ÇAĞRILDI Öte yandan, Amasra Müessesesi maden ocağında 2019'da çalışmaya başlayan 134 maden işçisi de çevre temizliği, iş güvenliği eğitimi ve nakliyat gibi kurslar için müesseseye çağrıldı. Müessese önünde ve baca ağzında polis ekiplerinin aldığı önlemle görevliler dışında kimsenin alana girmesine izin verilmezken, maden işçilerinin ocağa giriş ve çıkışları da savcılıktan alınan özel izinle sağlanıyor.

FACİADA 42 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Patlamanın ardından ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatılmış, ardından betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için "köpük barajı"yla kaplanmış ardından -100 kotuna da taş tozu torbalarından baraj yapılmıştı.