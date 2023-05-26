İstanbul'da pidecide yangın faciası: 4 ölü!

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı.

Akraba olan 4 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.