21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal paylaşım platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, Ekim ayında Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la yemekte bir araya geldiği ortaya çıktı.
Facebook'tan yapılan açıklamada, "ABD'li bir firmanın CEO'su olarak Mark, ABD Başkanı ve eşinin Beyaz Saray davetini kabul etti" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada Zuckerberg'e yemekte Facebook Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Thiel'in de eşlik ettiği belirtildi, ancak buluşmada neler konuşulduğu konusunda bilgi verilmedi.
Beyaz Saray buluşmaya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.
Trump ve Zuckerberg Eylül ayında da Oval Ofis'te buluşmuştu.
BAĞIŞÇILARI ARASINDA
Zuckerberg'e yemekte eşlik eden Thiel, Silikon Vadisi'ndeki tanınmış muhafazakar isimlerden biri olarak tanınıyor. Trump'ın önde gelen bağışçıları arasında yer alan Thiel'in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü veri şirketi Palantir, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ABD Savunma Bakanlığı'nın iş yaptığı büyük firmalardan biri haline geldi.APPLE FABRİKASINI GEZDİ
Başkan Trump ve kızı Ivanka ile birlikte dün, teknoloji devi Apple'ın Austin, Teksas'taki fabrikasını ziyaret etti. Trump'a ziyaretinde Apple'ın CEO'su Tim Cook eşlik etti.
Cook ziyarette Trump'a tarifelerden dolayı yaşadıkları sorunları anlatırken, en büyük rakipleri Güney Koreli Samsung'un aynı tarifelere tabi olmayacağını savundu.
Trump ise Apple’ı tarifelerden muaf tutma olasılığına baktıklarını vurgularken, "Samsung harika bir şirket, ancak Apple'ın rakibi ve bu adil değil. Apple’a Samsung’la aynı şekilde davranmamız gerekiyor" dedi.
Trump, 2017'de Apple'dan fabrikalarını ABD'ye taşımasını istemiş, Tim Cook da 3 fabrikalarını ABD'ye taşıma sözü vermişti.
Apple son olarak Teksas'ta 278 bin metrekarelik yeni bir kampüs inşa edeceklerini açıklamıştı. Yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak kampüsün 2022'de tamamlanması bekleniyor.
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