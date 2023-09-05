FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

New York Times'ın haberine göre, reklamsız abonelik seçeneği yalnızca Avrupa Birliği'nde (AB) mevcut olacak. Meta’nın bu hamlesinin ise bölgedeki düzenleyici incelemelere ve gizlilik endişelerine bir yanıt olması bekleniyor. Meta'nın planları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapan kullanıcıların uygulamalarda herhangi bir reklam görmeyeceğini belirtiyor.