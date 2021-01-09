Facebook, Twitter, Google: Trump'a dijital abluka!

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ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne düzenlediği baskının ardından zor günler geçiriyor. Başkan Yardımcısı Pence dahil neredeyse tüm siyasi müttefiklerinin sırt çevirdiği Trump, son olarak sosyal medya şirketleri tarafından da adeta abluka altına alındı.

Yaklaşık 10 yıldır, sosyal medya platformlarını geleneksel medyayı devre dışı bırakmak için kullanan ve başkanlık dönemi boyunca da yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Trump'ın görev süresinin bitimine 2 haftadan kısa bir süre kala neredeyse tüm sosyal medya hesapları kapatıldı.

6 Ocak gecesi, ABD'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınından hemen sonra Facebook ve Instagram, Donald Trump'ın hesabını kapatmış, daha sonra bir açıklama yapan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg Trump'a süresiz yasak uygulanacağını duyurarak, yasağın en az devir teslim yapılana kadar devam edeceğini belirtmişti.

TWITTER DA ASKIYA ALDI, TRUMP 'YENİ PLATFORM' DEDİ

Cuma günü ise Twitter'dan benzer yönde bir adım geldi. Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararı alan Twitter, ayrıca yasak kararının ardından Trump'ın ABD Başkanı'na ait resmi hesap olan @POTUS hesabından yaptığı paylaşımları da sildi.

Trump, resmi Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun zamandır Twitter'ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve bugün Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

Kendisine oy veren 75 milyon kişiye hitaben ise Trump, "Twitter, özel bir şirket olabilir ancak hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalmayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını paylaştı.

Twitter ise "Daha önce söylediğimiz gibi, başka bir hesabı kullanarak askıya alma kararını delmek kurallarımıza aykırıdır" açıklaması yaptı.

Twitter bundan kısa bir süre sonra Trump'ın kampanya ekibine ait olan @Teamtrump hesabını da askıya aldı.

BİR ŞOK DA PARLER'DA

Trump'ın yeni platform açıklaması yapmasının ardından birçok kişi, ABD Başkanı'nın sosyal medya sitesi Parler'da bir hesap açacağı yönünde tahminde bulunmuştu.

Ancak Parler kısa bir süre sonra Google Play Store'dan kaldırıldı. Şirket ayrıca Apple'ın da kendilerini Apple Store'dan kaldırma yönünde tehdit ettiklerini belirtti.

GRAHAM'DAN TWITTER'A TEPKİ

Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması, Cumhuriyetçi bazı isimlerin de tepkisini çekti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter beni bu açıklamayı yapıyorum diye engelleyebilir ancak ben bu kadere razıyım: Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararınız ciddi bir hata. Ayetullah (Hamaney) tweet atabiliyor ama Trump atamıyor. Bu durum, Twitter'ı kimlerin yönettiğine dair çok şey anlatıyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya şirketlerine koruma sağlayan 230 numaralı federal düzenlemenin kaldırılması için çalışacağının altını çizen Graham, "Büyük teknoloji şirketleri, eylemleri nedeniyle davalardan muaf olan tek Amerikan şirketleri, bunun nedeni de Kongrenin onları koruma altına almış olması." paylaşımı yaptı.