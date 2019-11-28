Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

Türkiye’deki internet kullanıcılarının Facebook’un servislerine ( Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp) daha hızlı ve daha yüksek kalitede ulaşabilmesi için adım atıldı. Facebook’un sunucuları (server) İstanbul - Ataköy üzerinden devreye alınmaya başlandı.

Türkiye’nin internet trafiğinin yaklaşık yüzde 75’inin, Facebook ve Google başta olmak üzere içerik sağlayıcıları çoğunlukla yurtdışında olduğu için, yurtdışına doğru gerçekleştiğini belirten Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’nin yurtdışı trafiğinin yaklaşık yüzde 40’ını Google ve YouTube’un oluşturduğunu söyledi.

Amaçlarının bu trafiği yurtiçine çekebilmek için içerik sağlayıcılarını Türkiye’ye getirmek istediklerini aktaran Kıraç, “Güzel bir haber vereyim, Facebook ile anlaşma yaptık. Facebook’un server’larını kurmaya başladık. Facebook’un trafiğini İstanbul - Ataköy üzerinden trafiği üzerimize almaya başladık. 2 ay içinde Türkiye’deki 8 büyük merkezimize Facebook’un server’larını kuracağız. Böylece Facebook’un büyük oranda trafiği Türkiye içinde olmuş olacak” dedi.

Daha kaliteli hizmet verebilmesi için Google’ın da Türkiye’ye gelmesi gerektiğini ve bu kapsamda Google ile masada olduklarını ifade eden Yusuf Kıraç, “Google ile de anlaştık, onların server’larını da Türkiye’ye getiriyoruz. Kasım ayında el sıkıştık. Gelecek yıl bu işin de uygulamasına başlayacağız. 2020 yılında Google’ın sunucularını da burada göreceğiz” diye konuştu.

‘GECİKME SÜRELERİ DÜŞECEK, BİLGİLER DIŞARIYA ÇIKMAYACAK’

Türk Telekom’un İstanbul’daki operasyon merkezinde Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Kıraç, bu platformlara olan trafiğin Türkiye üzerinde kurulu sunucular üzerinden yönetilmesinin şu avantajları sağlayacağını söyledi:

“Bu şu anlama geliyor; hem müşteriler daha kaliteli hizmet alacak, kullanıcılar artık daha az gecikme hissedecek ve daha hızlı bunların servislerine ulaşabilecek. Daha hızlı ve kaliteli erişim alacaklar. Çünkü gerek Google gerekse de Facebook videolarını uygun ortama göre veriyorlar. Eğer sizin hattınızda yeterince boş alan varsa, HD yayın yapıyorlar. Dolayısıyla kalite daha da artacak ve bizim yönetmemiz de daha kolay olacak. Bu açıkçası uzun vadeli olarak Türkiye’nin güvenliği açısından da önemli. Müşteri bilgileri dışarı çıkmayacak. Yurtdışına ne kadar bağımlı olursanız, herhangi bir siber saldırı konusunda riskiniz o kadar artıyor. Dolayısıyla bu riskler de en aza inmiş olacak.”

EN YOĞUN SAAT 21:30-22:00

Türkiye’nin son dönemde gündeminde daha sık yer almaya başlayan siber saldırılara da değinen Kıraç, “DDOS veya sanal trafik yaratma odaklı siber saldırılarda, iki kademeli müdahale yöntemimiz var. Biri ‘cloud’ta yurtdışında, atağı daha yurtiçine gelmeden direkt tespit edip kesiyor. Bunun yanısıra yurtiçinde de büyük pop noktalarında, atakları müşteriye gelmeden kapıda karşıladığımız DDoS koruma kalkanımız var” dedi.

Türkiye’nin 11 farklı noktasında yer alan operasyon merkezlerinde interaktif haritalar üzerinden Türkiye’nin tüm illerindeki internet trafiğini gerçek zamanlı olarak görüp, yönettiklerini söyleyen Yusuf Kıraç, “Türkiye’de en yoğun internet trafiğini akşam saatlerinde 21:30-22:00 gibi ve en fazla da maç günlerinde görüyoruz, özellikle derbiler ve şampiyonlar ligi maçlarında. Çünkü insanların internet üzerine çok yoğun maç izlediği ve bizim ‘peak’ yaptığımız saat bunlar. O anlarda bu merkezlerimizdeki mühendisler trafik yönetimini yapıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin internet çıkışını çeşitlendirdiklerini anlatan Kıraç, şu bilgileri verdi:

“Denizaltı kablolarımız var, Marmaris - Turunç ve İstanbul - Yayla’dan çıkan, karasalda da Bulgaristan ve Yunanistan’a da Edirne ve Kırklareli üzerinden çıkan yönlerimiz var. İnterneti sadece Türkiye’de de yönetmiyoruz, Sofya, Bükreş, Viyana, Frankfurt, Amsterdam, Milano ve Marsilya’da bağlantılarımız var. Buralara da ağırlıklı olarak kendi fiberimizle bağlanıyoruz. Yurtdışında Türk Telekom International’ın yaklaşık 47 bin kilometrelik fiberi var.”