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Sosyal ağ Facebook, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) koronavirüs salgını kaynaklı zorluklarla mücadelesine destek sunmak amacıyla KOBİ’lerin kriz yönetimine yardımcı olacak Küçük İşletme Kaynak Merkezi'ni Türkçe olarak faaliyete geçirdi.

Merkez, salgının yarattığı endişeler durulana kadar işletmelerini tamamen çevrimiçi ortama taşıyarak ürünlerini ve hizmetlerini internet üzerinden satmak ve müşterileriyle yeni yollarla iletişim kurmak isteyen KOBİ’lere yönelik öneriler ve ipuçları içeriyor.

“Küçük İşletme Kaynak Merkezi”, küçük işletmelere ve hizmet sundukları topluluklara yardımcı olmak ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak adına COVID-19 ile ilgili bilgileri içermenin yanı sıra, işletmelerin bu süreci yönetip, zorlukları yenebilmeleri adına hemen bugün alabileceği önlemleri de paylaşıyor.

İŞLETMELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Facebook'un bu dönemde küçük ve orta ölçekli işletmeler için paylaştığı temel önlemler ve önerilerden bazıları şöyle:

- Güvende ve bilgi sahibi olmak

- Müşterilerinizle iletişimde kalmak

- Çevrimiçi etkinlikler düzenlemeye çalışmak

- Bir müşteri hizmetleri planı hazırlamak

- Sık sorulan soruların (SSS) bir listesini sunmak

- Facebook Grupları üzerinden benzer işletmelerle bağlantı kurmak

'BİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Merkezde aynı zamanda işletmelerin ve müşterilerinin bağlantı halinde ve gelişmelerden haberdar kalmalarını sağlayabilecek tavsiyeler, kaynaklar, hazırlık kılavuzları ve ücretsiz eğitimler de yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, COVID-19 salgını gibi küresel sağlık krizi durumlarında özellikle küçük işletmelerin büyük risk altında olduklarına dikkat çekti.

Matraş, “Dünyayı birbirine daha yakın bir yer haline getirme misyonuyla hareket eden bir teknoloji şirketi olarak, küresel çapta önemli bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğimiz bu dönemde bize de önemli görevler düştüğüne inanıyoruz” dedi.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Matraş, şunları söyledi:

“Facebook olarak, sunduğumuz teknoloji ve ürünler sayesinde bireylerin COVID-19 salgını sürecinde aileleriyle ve arkadaşlarıyla daha iyi bağlantı kurabildiklerini gördük. Platformlarımız, bu süreçte müşterileriyle online üzerinden bağlantı kurmaya devam etmek isteyen işletmelere de önemli kolaylıklar sunuyor. Biz de, ülkemizdeki –özellikle küçük ve orta ölçekteki işletmelere– bu süreci her seviyede en kolay şekilde atlatmaları için onlara ihtiyaç duydukları kaynakları sunmak ve onları desteklemek amacıyla ‘Küçük İşletme Kaynak Merkezi’mizi Türkçe olarak kullanıma sunduk. Biliyoruz ki, hizmet verdikleri toplulukların birer parçası olan KOBİ’ler bu zor dönemde beklenmeyen zorluklarla karşılaşabilirler; ancak, platformlarımız üzerinden bu zorlukları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız.”