12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından hesabından mesaj gönderimi engellendi.
Ülkedeki İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, yaptığı yazılı açıklamada, "Hesabından gönderilen otomatik mesajda ülkedeki Arap vatandaşlar ve özellikle Eymen Avde'ye yönelik tahrik edici ifadeleri" nedeniyle Netanyahu'nun Facebook sayfasının mesaj gönderme özelliğinin askıya alındığını duyurdu.
Avde, Facebook'un ülkedeki temsilcilerine giderek Netanyahu'yu şikayet ettiğini ve rahatsız edici paylaşımlarının silinmesini istediğini, bunun üzerine site kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook tarafından, Netanyahu'nun hesabından mesaj göndermesinin engellendiğini belirtti.
Netanyahu, Facebook hesabından dün paylaştığı mesajda, Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın Ortak Arap Listesi’yle iş birliği yaptığına işaret ederek, "Halbuki Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik skandal ifadeler kullanmıştı.
Likud Partisi ise Netanyahu’nun söz konusu söylemi onaylamadığını öne sürerek, Netanyahu’nun seçim kampanyasını yürüten çalışanlardan birinin "yanlışlıkla" böylesi bir cümleyi paylaştığını iddia etmişti.
Netanyahu'nun ofisi ve Facebook'tan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, İsrail'in Haaretz gazetesi yasağın 24 saat olduğu yönünde bir haber yayımladı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş),Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, seçimlere ortak listeyle katılma kararı almıştı.
Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisine 10 milletvekili göndermişti.
İsrail'le hükümet kurulamaması nedeniyle yenilenen seçimler, 17 Eylül'de yapılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!