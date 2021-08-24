Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçiriyor

Facebook Afrika Kamu Düzeni Direktörü Kojo Boakye, yazılı açıklamada, uygulama üzerinden alışveriş özelliğini Afrika'da genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Boakye, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede Facebook üzerinden alışveriş özelliğini başlatacaklarını kaydetti.

Boakye, alışveriş özelliğinin hayata geçirileceği ülkeler arasında Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Gambiya, Gana, Lesotho, Malavi, Mali, Namibya, Nijer, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, ve Zimbabve gibi ülkelerin olduğu bilgisini paylaştı.

Facebook daha önce Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya ve Nijerya'da alışveriş özelliğini başlatmıştı.