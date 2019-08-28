Sosyal medya devi Facebook, gelecek yıl kullanıma sunmayı planladığı kripto parası Libra üzerinde testlere başladı. Kripto paradan sorumlu Libra Association, 'Libra Bug Bounty' programını başlattıklarını açıkladı. İngilizce orijinal metnine buradan ulaşabileceğiniz açıklamaya göre program kapsamında Libra ekosisteminde herhangi bir hata veya güvenlik açığı bulan katılımcılara ödül verilecek. Bulunan açık veya hatanın önemine göre verilen ödül 10 bin doları bulacak.

'KÜRESEL BİR TOPLULUĞA İHTİYAÇ VAR'

Bugüne kadar aralarında MasterCard, Visa, PayPal, eBay ve doğal olarak Facebook gibi dev şirketlerin destek verdiğini açıkladığı Libra Association'ın Baş Ekosistem Geliştiricisi Michael Engle programın amacının siber güvenlik alanında çalışan kişileri blockchaini dikkatli bir şekilde inceleme konusunda teşvik etmek olduğunu belirtti. Şeffaf ve heyecanlı bir küresel güvenlik uzmanı ağıyla çalışmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden Engle "Küresel bir kripto para yaratmak için küresel bir topluluğa ihtiyacınız vardır. Bu işi doğru yapmak için ne kadar gerekiyorsa o kadar vakit harcamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Bu arada Libra'nın sitesinde yer alan açıklamada maksimum ödül olarak 10 bin dolardan bahsedilse de Libra Association bulunan açığın veya hatanın büyüklüğüne göre bu rakamın artabileceğini belirtti. Benzer ödül programlarını Facebook uzun süredir diğer mecralarında uygulamaya koymuş durumda. Örneğin Facebook kullanıcı verilerini kurallara uygun olmayan bir şekilde kullanan uygulamaları tespit ve şikayet edenlere, firma 40 bin dolara kadar ödül veriyor.