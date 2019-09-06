06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Facebook, geçen yıl farklı ülkelerde uygulamaya soktuğu çöpçatanlık özelliğini perşembe gününden itibaren ABD'deki kullanıcılarına da açtı.
Şirket, kullanıcıların Instagram hesaplarını Facebook'un çöpçatanlık özelliğine entegre edebileceklerini ve Instagram takipçilerini de 'Gizli Aşk' (Secret Cruch) listelerine ekleyebileceklerini söyledi.
Uygulama, kullanıcıların Facebook'ta arkadaş oldukları kişiye ilgi duyduklarını da özel hesaplarından göstermelerini de sağlıyor.
İki arkadaşın birbirlerini 'crush' (aşk) olarak etiketlemeleri durumunda Facebook Çöpçatanlık özelliği her iki tarafa da uyarı gönderiyor.
Şirket, uygulamanın Facebook ve Instagram kullanıcıları için isteğe bağlı olduğunu ve bu uygulama dâhilindeki aktivitelerin profillerinde veya sayfalarında herkese açık halde yer almayacağını söylüyor.
Uygulama yalnızca 18 yaş üstü kullanıcılara açık olacak.
Facebook çöpçatanlık özelliğini geçen yıl Kolombiya, Tayland, Kanada, Arjantin ve Meksika'da kullanıma açmıştı.
Şirket, uygulamanın güvenlik ve gizlilik şartlarında da, kullanıcıların geçmişine dair bir araştırma veya cinsel saldırıda bulunup bulunmadıklarına dair sicil aramaları yapmadıklarını belirtip "Diğerleriyle etkileşimlerinizden ve kendinize yönelik risklerden siz sorumlusunuz" diyor.
Facebook çöpçatanlık uygulamasıyla, dünya genelinde yaygın kullanılan Tinder'a rakip olacak.
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