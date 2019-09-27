Facebook çöktü mü? sorusu saat 16.45 civarından itibaren özellikle İstanbul'da yoğunlaşan erişim sorunu ile birlikte gündeme geldi. Uygulamanın kullanıcıları, Facebook'a erişim sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Facebook erişim sıkıntısı ile ilgili detaylar haberimizde.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'taki erişim sıkıntısı Avrupa'da daha yaygın olarak yaşandığı görülüyor. Türkiye'de ise İstanbul'da hafif bir problem görülüyor.