Fabrikanın çatısından düştü, kurtarılamadı

İHA

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, kontrol etmek için çalıştığı fabrikanın çatısına çıkan İhsan Ön (47), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten yere düştü.

Durumu fark eden işçinin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından İhsan Ön'ü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan İhsan Ön, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İhsan Ön'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.