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        Fabrikadaki patlamadan acı haber!

        Manisa'da kazan patlaması sonucu yaralanan fabrika işçisi Sebahattin Çorapçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:36
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        Manisa'da buhar kazanının patlaması sonucu yaralanan fabrika işçilerden Sebahattin Çorapçı (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kentte bir süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı, 4 Aralık sabahı henüz belirlenemeyen nedenle patladı, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 işçi, ikinci derece yanık nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Burada tedavi gören yaralılardan evli, 1 çocuk babası Sebahattin Çorapçı, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çorapçı'nın ölüm haberi, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Sebahattin Çorapçı’nın cenazesi, bugün ikindi vakti Akhisar'ın Dolmadeğirmen Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Diğer yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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