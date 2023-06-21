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İşçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da, metal fabrikasında tavan vincinin üzerine düştüğü işçilerden İsmail Danışman yaşamını yitirdi, Berat Yaylacı yaralandı

Giriş: 21.06.2023 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
Fabrikada tavan vinci düştü: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Bolu'da, fabrikada tavan vinci üzerine düşen işçilerden biri hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metal fabrikasında meydana geldi. Tavan vinci, henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü.

Çelik blokun altında kalan İsmail Danışman (24) hayatını kaybetti, yanındaki Berat Yaylacı (24) da yaralandı. Olayın ardından fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaylacı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden İsmail Danışman'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Polis ekipleri olayın yaşandığı fabrikada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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