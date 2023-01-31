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Fabrikada kimyasal zehirlenme! İş yerinin sahibi 2 kişi öldü!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kimyasal madde üretilen iş yerinde yaşanan sızıntı nedeniyle iş yeri sahipleri Murat Duran ve Yücel Keleş hayatını kaybetti. Duran ve Keleş'in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı

Giriş: 31.01.2023 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Fabrikada kimyasal zehirlenme! İş yerinin sahibi 2 kişi öldü! - Haberler
AA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde olay, saat 05.00 sıralarında Çerkeşli Mahallesi'nde kimyasal madde üretimi yapan bir iş yerinde meydana geldi.

İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

DHA'da yer alan habere göre Murat Duran ve ortağı olan Yücel Keleş, iş yerinde çalışırken yaşanan sızıntıdan etkilendi.

112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

Bitişikteki iş yeri çalışanları, içeriye girdiklerinde durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak bilgi verdi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duran ve Keleş´in hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Duran ve Yücel Keleş´in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

AFAD OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Olayın ardından jandarma, AFAD ve Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri iş yeri içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Sızan maddenin türünün belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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