Tekirdağ'da fabrika kurmuşlar! Jandarmanın baskınında ele geçti: 64 ton
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Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde bir depoda sahte deterjan üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü belirlendi.
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JASAT ekipleri, takibe aldıkları depodan çıkan kamyonu Ergene ilçesinde durdurup arama yaptı. Aramada, çeşitli marka adları altında 9 ton sahte deterjan bulundu.
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Ardından depoya baskın yapıldı. Depoda da 55 ton sahte deterjan, 8 bin çeşitli ebatlarda deterjan bidon kapağı, 17 bin 200 çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, 2 elektronik kantar, 4 tam otomatik deterjan dolum makinesi, 4 tonluk 4 dolum tankı,1 elektronik ambalaj etiketleme makinesi, 1 deterjan karma makinesi ele geçirildi.
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Piyasa değeri 4 milyon lira olan toplam 64 ton sahte deterjanla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.