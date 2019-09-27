27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de geride kalan 5 hafta 2 beraberlik alan Gençlerbirliği, başkent derbisinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü'nü yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Başkent derbisi öncesi açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı futbolcu Fabricio, "Bu şehir için önemli bir maça çıkacağız. Burası iki takımın da ortak evi. İki takım için de önemli bir maç. Derbi maça çıkmak bizim için her zaman özeldir. Bu maçların özel bir motivasyonu vardır. Umarım galip gelen taraf biz oluruz. Hem biz mutlu oluruz, hem de taraftarlarımızı mutlu etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcu, ligde henüz galibiyetlerinin bulunmadığına işaret ederek, "Önemli bir maça çıkacağız. Sonuç için şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Kesin kazanacağız diyemem, bu sonuçta futbol. Ancak kazanmak için her şeyi yapacağımızı garanti edebilirim." diye konuştu.
Teknik direktörleri Mustafa Kaplan'ın geçen sezon MKE Ankaragücü'nde görev yaptığının hatırlatılması üzerine Fabricio, "Bence hocamız da daha motive olmuştur. Bu bizi de motive edecek bir durum. Bunun haricinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"ŞANSSIZ SONUÇLAR ALDIK"
Portekiz'in Maritimo ekibinden satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 27 yaşındaki Fabricio, "Burayı çok seviyorum. Buraya her şeyimi vermeye geldim. Kulübün başarısı için elimden geleni yapıyorum." dedi.
Fabricio, ilk 5 haftada 2 puanda kalmalarıyla ilgili soruya "Bunun yeni kurulmuş bir ekip olmamızdan kaynaklandığını düşünmüyorum. Şanssız sonuçlar aldık. İki maçımızda eksik kaldık. Bunun etkisi oldu." yanıtını verdi.
Ligde henüz 5 haftanın geride kaldığını belirten orta saha oyuncusu, "Daha henüz ligin başı. Her şeyin değişeceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
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