Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürdü.
16. haftada evinde Göztepe’yi yenerek moral depolayan Karadeniz ekibinde ön plana çıkan orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Performansının sebebinin ‘Takıma nasıl katkı sağlayabilirim’ sorusu olduğunu dile getiren Fabrcio, “Benim amacım her zaman kulübüme katkı sağlamak. Kulübümün getirdiği her hocaya da ‘ne kadar katkı sağlayabilirim, onun başarılı olabilmesi için neler yapabilirim’ diye düşünerek buna odaklanıyorum. Performansımı da buna borçluyum. Bir kulübe gelip sözleşme imzaladığınız zaman o sözleşme zaten kulübe hizmet vermek zorundasınızdır anlamına gelir. Ben de öyle düşünüyorum. Geldiğim andan itibaren o sözleşmenin gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. 4 hocayla çalıştım, hepsine teşekkür ediyorum. Beni her zaman oynattılar. Ben takımın dışında kalmayı sevmeyen, çalışmayı çok seven bir oyuncu olduğum için onlar da bu çalışmamı değerlendiriyorlar. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sonrasını da hocalarımın takdirine bırakıyorum” diye konuştu.
Final değeri taşıyan Yeni Malatyaspor maçında sahadan puanlarla ayrılmak istediklerinin altını çizen Fabricio, “Şu anda bulunduğumuz konumda bizim her puana, her galibiyete ihtiyacımız var. Yapabileceğimizin en iyisini sahada yapmamız lazım ki puanlar alalım. İyi bir oyuncu grubumuz, iyi bir hocamız var, bunu başarabiliriz. Final niteliğindeki Yeni Malatyaspor maçında bu oyuncu gurubundan kim oynarsa oynasın çok büyük fedakarlık yapıp bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
ANTRENMAN ÖNCESİ SÜRPRİZ
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına tesislerde devam eden Çaykur Rizespor’u antrenmanını Çay İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Futbolcuların resimlerini çizen öğrenciler ile oyuncular arasında kısa süreli sohbet ve gülüşmeler yaşandı. Ardından yazdıkları şiirleri futbolculara okuyan öğrenciler, futbolcularla bir süre top oynadı.
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