Faaliyet izni alan ColendiBank'tan açıklama

Colendi’nin iştiraki ColendiBank, Türkiye’nin ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak BDDK’dan faaliyet izni aldı. 2023 Ağustos ayında BDDK’tan kuruluş izni alan ColendiBank, BDDK’nın gerçekleştirdiği faaliyet izni denetimi sürecinin ardından, faaliyet iznini de alarak Türkiye’de yeni nesil bankacılığın lideri olma hedefiyle yola çıktı.

BDDK’nın 31 Ekim 2024 tarihli ve 10997 sayılı kararı ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, ColendiBank dijital mevduat bankasının faaliyetine izin verildi.

Tekmen, faaliyet izni ile birlikte 2025’in ilk yarısında, ColendiBank ile beraber Colendi’nin tam donanımlı (full-stack) ürünlerinin yüzde 100 Türkiye’de, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş alt yapısı ile faaliyet göstereceğini aktararak, ‘’Türkiye’de lider konuma gelip sonrasında sınırları aşarak bölgede hatta dünyada ihtiyaç olan her yerde faaliyet gösteriyor olacağız. Dijital bankacılık alanında attığımız bu adım, Türkiye Yüzyılı’nda Colendi’yi her yeniliğe adapte olabilen, kendine has yollar ile kusursuz ürünü sunabilen, inovasyona öncülük eden, finansın ‘Tesla’sı’ konumuna getiriyor’’ dedi.