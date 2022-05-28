Sıralama turlarında 1 dakika 11.376 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Leclerc, Monako'daki 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, 0.225 saniye farkla ikinci, Red Bull'dan Meksikalı Sergio Perez ise 0.253 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 7. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.