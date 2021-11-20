Hamilton, başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.827 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Büyük Britanyalı sürücü, kariyerinin 102'nci pole pozisyonunu kazandı.

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda), liderin 0.455 saniye arkasında ikinciliği, pisti takım arkadaşı Hamilton'dan 0.651 saniye yavaş turlayan Fin Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

57 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de ba