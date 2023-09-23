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        Haberler Spor Motor Sporları F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in - Motor Sporları Haberleri

        F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:22
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        Japonya'da pole Verstappen'in
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        Japonya'daki 5,807 kilometrelik Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 28.877 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

        Hollandalı sürücünün 0.581 saniye arkasındaki Oscar Piastri (McLaren) ikinciliği, pisti takım arkadaşı Piastri'den 0.035 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.

        Japonya'daki 53 turluk yarış, yarın TSİ 08.00'te başlayacak.

        Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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