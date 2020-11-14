2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 3'üncü antrenman seansı, yoğun yağış altında tamamlandı.



9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.

YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ

Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.

VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMADI

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si 3'üncü antrenman seansında ilk 10'da yer alan isimlerin elde ettiği dereceler şu şekilde:



1 - Max Verstappen - Red Bull - 1.48.485

2 - Charles Leclerc - Ferrari - 1.49.430

3 - Alex Albon - Red Bull - 1.50.059

4 - Esteban Ocon - Renault - 1.53.897

5 - Lando Norris - McLaren - 1.53.995

6 - Sebastian Vettel - Ferrari - 1.54.490

7 - Sergio Perez - Racing Point - 1.55.577

8 - Valtteri Bottas - Mercedes - 1.55.666

9 - Kevin Magnussen - Haas - 1.55.878

10 - Lance Stroll - Racing Point - 1.56.824

Formula 1 Türkiye GP'de bugün saat 15.00'te sıralama turları koşulacakken, yarın saat 13.10'da ise yarış start alacak.