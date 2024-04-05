F1'de sıraki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, 7 Nisan’da koşulacak Japonya Grand Prix’siyle kaldığı yerden devam edecek. Sezonun ilk iki yarışını kazanan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen’in, sezonun üçüncü ayağı olan ve ilk sıradan başladığı Avustralya Grand Prix’sinde yarış dışı kalmasıyla heyecan arttı. Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz’ın Avustralya’da ilk iki sırada yer almasıyla hem pilotlar hem de takımlar arasındaki puan farkı azaldı.