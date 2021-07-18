Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı.
Sezonun 10. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.
Büyük Britanya Grand Prix'sine, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.
Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen'le henüz ilk etapta liderlik mücadelesine giren Hamilton'ın araçları arasında ilk turdaki virajda temas yaşandı. Verstappen'in aracı, Hamilton'ın teması sonrasında kontrolden çıkarak sol taraftaki bariyerlere çarptı ve Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı. Verstappen tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.
Yapılan incelemenin ardından Hamilton, söz konusu temastan dolayı 10 saniyelik zaman cezası aldı ve yarışa kaldığı yerden devam edildi.
Cezası nedeniyle 4. sıraya kadar sıraya gerilediği mücadelede yeniden liderliğe yükselen Büyük Britanyalı sürücü, yarışı 1:58:23.284'lük derecesiyle ilk sırada bitirerek kariyerindeki 99'uncu Formula 1 zaferini elde etti.
Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, yarışı liderin 3.871 saniye gerisinde tamamladı ve ikinci sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise liderden 11.125 saniye sonra bitiş çizgisini geçerek podyumun üçüncü basamağına çıktı.
Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 1 Ağustos'ta yapılacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
Takımlar klasmanı
1. Red Bull: 289
2. Mercedes: 285
3. McLaren: 163
4. Ferrari: 148
5. AlphaTauri: 49
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!