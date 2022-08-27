Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan pilot, 1 dakika 43.665 saniyeyle Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen oldu.

Verstappen'in 0.632 saniye gerisinde ikinci sırayı alan Sainz ise rakibine verilen ceza nedeniyle "pole" pozisyonunu elde etti.

44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Etap öncesi Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlama cezası aldı.