Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 3.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 7. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren-Mercedes) 2'nciliği, pisti takım arkadaşı Verstappen'den 0.270 saniye yavaş turlayan Sergio Perez ise 3'üncülüğü elde etti.

71 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.