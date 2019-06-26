!f jüri başkanı Ezel Akay

Özün bağımsızlığını, yeni doğanın bilgeliğini, çeşitliliğin birlikteliğini keşfetmek isteyenlerle bu yıl 13 - 22 Eylül tarihleri arasında bir araya gelecek olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali; kolektif, çok sesli bir yaşam ve sinema platformu olmayı sürdürüyor.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin yarışma bölümüne başvurular devam ederken bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal kategorisinin jüri başkanı da belli oldu. !f Ulusal jürisine bu yıl ünlü yönetmen Ezel Akay başkanlık edecek.

!f İstanbul'un doğduğu coğrafyanın film yaratıcılarının yarışacağı !f Ulusal; anlatılmayı bekleyen özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimlerini, dünyayla buluşturmak isteyen sinemacıları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kısalar'da ise Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere iki farklı kategoride film yaratımının en bağımsız biçimi olan kısa filmler yer alıyor.