11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşinci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve zaman zaman "dünyadaki en güçlü savaş uçağı" olarak anılan F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor.
"Project on Government Oversight" adlı sivil toplum kuruluşunca (STK) ele geçirilen 28 Şubat tarihli "Müşterek Taaruz Uçağı Program Ofisi Arıza Raporu"nda, halihazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi.
Raporda, 448 arızanın halen "devam ettiği" ve bu konuda F-35 ofisiyle şirketler arasında "anlaşmazlık olduğu" belirtildi. Bu kategoriye, uçağı kullanan pilotların tespit ettiği ancak başta Lockheed Martin olmak üzere, uçağı tasarlayıp inşa eden müteahhit şirketlerin arıza olarak görmediği tasarım hataları giriyor.
Lockheed Martin'in söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, F-35 ofisine uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi için proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor.
Raporda, uçakta tespit edilen 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve "düzeltme planı olmadığı" belirtiliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, ellerinde yapacak bir şey bulunmadığı anlamına geliyor.
273 TASARIM HATASININ ÇÖZÜMÜ İÇİN FON BEKLENİYOR
Raporda, F-35 mühendislerinin tespit edilmiş 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini beklediği ifade edildi.
Ayrıca, 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu vurgulanan raporda, bunların düzeltilmesine başlanması için hem ek fon sağlanması hem de daha çok test yapılması için bekletildiği belirtildi.
F-35 UÇAĞI, SON BİRKAÇ YILDIR SINIRLI GÖREVLER İCRA EDEBİLİYOR
Kasım'da ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisinin F-35'e ilişkin raporunda, 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti.
20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor.
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