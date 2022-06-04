"ABD'de gözler Türkiye'nin nasıl ikna olacağında"

NATO Savunma Bakanları toplantısı ile NATO Liderler zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine itirazı gündemini koruyor. Konu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile sonrasında da ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde gündeme gelirken ABD meseleyi başta F-16 olmak üzere Türkiye-ABD arasındaki başlıklardan ayrı tutmayı tercih ediyor.

"WASHINGTON PAZARLIK KONUSU ETMEK İSTEMİYOR"

Son gelişmeleri haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Başkent Washington'da Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusundan bir pazarlık payı çıkarmaya çalıştığı konuşuluyor. Bu söylemler çok artınca Başkan Biden ve yönetimi de konunun F-16 ve ABD-Türkiye arasındaki diğer meselelerden ayrı tutulması gerektiğinin altını çiziyor" dedi. Çınar "Şu anda gözler Türkiye'nin nasıl ikna olacağı konusunda. Çünkü eğer Türkiye itiraz etmeye devam ederse İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi çok zor" şeklinde konuştu.

"TOP İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DA"

İsveç ve Finlandiya'yı ayrı tutmak gerektiğinin altını çizen Ali Çınar "Burada top İsveç ve Finlandiya'da. İsveç Türkiye'nin taleplerine olumlu bir yanıt vermeyecek gibi bir hava veriyor. Finlandiya'nın NATO'ya daha önce üye olma ihtimali olabilir" dedi. Çınar "Haziran'ın 29 ve 30'unda gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesine kadar bu konuda olumlu bir adımın atılması hedefleniyor. Ancak benim tahminimce bu süreç uzayacak" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON KONGRE GÜNDEMİNE GELEBİLİR"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonunun da ABD'de öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon net şekilde operasyonu istemediklerini söylüyorlar" dedi. Çınar "Böyle bir durumda Washington'ın neler yapabileceği konusu ön planda. Sert mesajlar verilmesi ya da konunun Kongre gündemine gelmesi gündemde" şeklinde konuştu.