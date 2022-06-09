F-16'lar gece atışlarında tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, “Tatbikatı'na katılan F-16 uçaklarımız gece yaptıkları atışlarda hedefleri tam merkezden vurdu” ifadelerine yer verdi.