Ezo Gelin Çorbası Nasıl Yapılır?

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti Ezo Gelin çorbası tarifi ile karşınızdayız. Eskiden sadece esnaf lokantalarında rastladığımız ama şimdilerde hemen her restoranın menüsünde karşımıza çıkan hem pratik, hem lezzetli, hem de besleyici özelliği olan Ezo Gelin çorbasını birkaç püf noktası ile evinizde siz de pişirip sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.
- Kaç kişilik: 6
- Hazırlama süresi: 10 dakika
- Pişirme süresi: 45 dakika
- Kalori: 140 kcal
EZO GELİN ÇORBASI MALZEMELERİ
- 2 Çorba kaşığı kırmızı mercimek
- 2 Çorba kaşığı bulgur
- 2 Çorba kaşığı pirinç
- 1 orta boy kuru soğan
- 1 Yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 5 Su bardağı su (Et suyu olabilir)
- 1 Tatlı kaşığı kuru nane
- 1 Tatlı kaşığı pul biber
- 1 Çay kaşığı karabiber
- Tuz
EZO GELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Yapılış-1
-
Çorba tenceresine soğanları küçük küçük doğrayıp sıvı yağ ile yumuşayana kadar kavuralım.
-
Önceden yıkadığımız mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyelim.
-
Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp, ocağı altını kısarak mercimekler dağılana kadar pişmeye bırakalım.
-
Ayrı bir tencerede sıvı yağın içine salça ekleyip birkaç dakika kavuralım.
-
İçine nane, pul biber ve karabiber ve 1 bardak su ekleyip pişirelim.
-
Elde ettiğimiz sosu pişmiş olan çorbamıza ekleyip birkaç dakika daha pişmeye bırakalım.
-
Bu aşamada kıvamını kontrol edip tercihinize göre su ekleyebilirsiniz.
-
Tuzunu ekleyip kapatalım.
EZO GELİN ÇORBASI PÜF NOKTASI
Et suyu kullanırsanız hem lezzeti, hem besleyiciliği artar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!