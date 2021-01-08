Korkunç kaza kamerada! İki kişi öldü! Ezip geçti! Sürücü kayıp!

İstanbul'da, geçen yıl 7 Haziran'da, akşam saatlerinde Esenler, Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Şahin Özmen (28) ve Müslim Yağız (26) seyir haldeyken henüz öğrenilemeyen bir sebepten motosikletin üzerinden yola savruldu.
ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ
DHA'da yer alan habere göre arkalarından gelen bir otomobil, Müslim Yağız'ın üzerinden geçerek yoluna devam etti. Üzerinden otomobil geçen Müslim Yağız ambulansta hayatını kaybederken, Şahin Özmen ise olaydan 41 gün sonra yoğun bakımda öldü. Kazada ölenlerin aileleri de kazaya neyin sebep olduğunu ve Müslim Yağız'ın üzerinden geçtikten sonra olay yerinden kaçan sürücünün bulunmasını istedi.
Müslim Yağız (solda) ve Şahin Özmen (sağda) hayatlarını kaybetmişti.
"ÇOCUĞUMUN ÜZERİNDEN ARABA GEÇTİĞİNİ ÖĞRENDİM"
Kazada oğlunu ve damadını kaybeden anne Havva Akkoç, "Oğlum ile damadım 'araba almaya' diye çıktılar. Biz evdeyken 'kaza oldu' diye telefon geldi. Kızım gitti, arkasında da ben gittim. Öğrendik ki oğlum ölmüş. Damadım yoğun bakımda kaldı. Çocuğumun üzerinden araba geçtiğini öğrendim. Üzerinden geçen sürücü yok ortalıkta. Araba üzerinden geçiyor ve kaçıyor. Polislerimiz kameralara baktılar karanlık olduğu için bir şey çıkartamadılar" diye konuştu.
"BENİM EŞİM VE AĞABEYİM NEDEN ÖLDÜ?"
Kazada ağabeyini ve eşini kaybeden Meltem Özmen, "Eşim kaza sırasında yoğun bakıma kaldırılıyor. Ağabeyim ise ambulansta vefat ediyor. Bir araç ağabeyimin üzerinden geçiyor. Polislere de gittik 'Nereden bulabiliriz' diye. Bize dediler ki; 'Kendileri düşüyor bizlik bir şey yok.' Benim eşim neden öldü? Ben iki çocukla kaldım. Ağabeyim neden vefat etti? Üzerinden bir araba geçiyor kimse üzerinde durmuyor. Vicdanlı bir insan gelir, 'Ben yaptım ama bilerek yapmadım' der. Ama bunu bile yapmadılar" dedi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Haziran ayında yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulduğu, arkadan gelen bir otomobilin yerdeki kişinin üzerinden geçip yoluna devam ettiği görüntülere yansıyor.
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