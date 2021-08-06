İlçeye bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da bölgedeki çalışmaları takip etti.