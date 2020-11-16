AA

Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinden toplanan koyun, keçi ve bir miktar inek sütünün karıştırılmasıyla elde edilen meşhur Ezine peynirinin ardından, bölgenin zeytini ve zeytinyağının da markalaşması için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Yıllık 4,5 milyon kilogram peynir üretilen 32 bin nüfuslu Ezine ilçesinde hayvancılığın yanı sıra tarım konusunda da ciddi ilerleme yaşanıyor. Son yıllarda sofralık ve yağlık zeytinde başarı çıtasını yükselten ilçede, Geyikli beldesindeki yaklaşık 130 bin dekar arazide zeytin yetiştiriliyor.

Çizik, kırma ve ızgara sunumuyla hazırlanan siyah ve yeşil zeytinler tüketiciye ulaştırılıyor. Yıllık yaklaşık 40 bin ton zeytin hasat edilen beldede 7 ila 9 bin ton zeytinyağı üretiliyor.

Tadı, rengi ve lezzetiyle tüketici tarafından beğenilen zeytinyağının markalaşma yolunda coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuru yapıldı.

- "Peynirimizden sonra zeytinimiz de önemli bir marka olacak"

Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan Çanakkale'nin ihtiyacı olan zeytinin yüzde 33'ünün Ezine'den elde edildiğini söyledi.

Bu oranın Çanakkale'nin en yüksek zeytin üretim rakamı olduğunu belirten Uzan, yaklaşık 130 bin dekarlık bir alanda zeytin yetiştirildiğini aktardı.

Kaymakam Uzan, Geyikli'de yetiştirilen zeytinin tat, aroma ve renk olarak birçok özelliği içinde barındırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde Ezine peynirimiz bir marka, oldukça değerli bir ürün. Ancak son yıllarda üretim kalitesi artan zeytinimiz ve zeytinyağımız da yeni bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bu konuda coğrafi işareti için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusunu yaptık. İnşallah yakın zamanda hayırlı haberi de alacağız. Bu coğrafyada zeytinin markalaşmasını, önemli bir değer yaratır hale gelmesini ve bölge insanının kalkınmasına bir lokomotif olmasını arzu ediyoruz. İnşallah buradaki yerel sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi aktörlerimiz ve devleti temsil eden bizler hep beraber el ele vererek, zeytini bu coğrafyada vazgeçilmez bir duruma getirmemiz lazım."

Uzan, kısa süre sonra tamamlanacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile markalaşma sürecinin hızlanacağını belirterek, Ezine peynirinde olduğu gibi zeytin ve zeytinyağında da dünyada tanınır bir marka olacağını vurguladı.

- "Coğrafi işaret başvurusunda askı aşamasına gelindi"

Ezine Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren de 2020-2021 erken hasat dönemine başladıklarını bildirdi.

İlçede zeytinin birinci öncelikli ürün olduğunu dile getiren Eren, yıllık 40 bin ton zeytin üretiminden 7 ila 9 bin ton zeytinyağı elde ettiklerini belirtti.

Ramazan Eren, bölgede en çok Ayvalık çeşidi zeytin yetiştirildiğine değinerek, şunları söyledi:

"Ayvalık çeşidi üretimimizin yüzde 90'ını oluşturuyor. Yağlık olarak üretimi yapılan Ayvalık çeşidimizin coğrafi işaret çalışmasıyla ilgili bir başvurumuzu tamamladık. Bunda da askı aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz alan da yine coğrafi işaret sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ezine ilçesindeki zeytinlik alanların yüzde 70'i coğrafi işaret sınırı içinde bulunmaktadır."

Ezine'de 53 yıldır zeytin yetiştiren Nahit Sezgin, ürünlerinin iyi ve iri taneli olduğunu dile getirerek, "Hasada başladık. İri taneli zeytinleri altına dökülmeden sofralık olabilmesi için erken toplamaya başladık. Diğerlerinden zeytinyağı sıkıyoruz. Erken hasat sıkım şeklinde yapıyoruz." diye konuştu.

Zeytin ve zeytin yağı üreticisi Müjde Hande Cebeci ise bereketli bir sezon sonunda hasat işlemlerine başladıklarını anlattı.

Şu anda 102 dönümlük alanda çalıştıklarını vurgulayan Cebeci, "Sulamamızı, gübrelememizi ve ilaçlamamızı yaptık. Bunun karşılığında güzel verim aldık. Arazimizden bu yıl yaklaşık 50-55 ton civarı bir hasat bekliyoruz." dedi.