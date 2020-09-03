Ezidilerin ruhani liderinin vekili Tahsin Beg, PKK'nın Sincar'da istenilmediğini söyledi

Tahsin Beg, AA muhabirine, Duhok'un Şeyhan ilçesinde Ezidilere ait kutsal kabul edilen Laleş tapınağında açıklamalarda bulundu.
Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kendi toplumlarının halen de tehdit altında olduğunu belirten Tahsin Beg, "Ezidileri tehdit eden bazı unsurlar halden bölgede mevcut. 3 Ağustos 2014'te yaşananların aynısını halen hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Irak'ın genel olarak güvenlik ve istikrar konusunda iyi olmadığına dikkati çeken Tahsin Beg, "Ezidilerin durumu 2 kat daha kötü. Terör örgütü DEAŞ Irak'ta ortaya çıktı. İnsanlar evinden oldu. Evinden olanların bir kısmı bölgelerine yine dönebildi. Bunlara örnek olarak Araplar verilebilir. Son dönemde Şengal'e (Sincar) bazı Ezidiler döndü ancak Şengal'de büyük bir tehlike devam ediyor." dedi.
Sincar'daki büyük tehlikenin dolaylı olarak PKK olduğunu kaydeden Tahsin Beg, "Bazı silahlı gruplar var ve bu tehlikenin müsebbibiler. Grupların oradan çekilmesi ve Ezidilere teslim etmeleri gerekiyor. Şengal'daki dağlarda yasa dışı silahlı gruplar olduğu müddetçe, Ezidiler elbette evlerine dönemeyecek." diye konuştu.
Tahsin Beg, Ezidilerin yüzde 90'ınından fazlasının söz konusu yasa dışı grupları istemediğini ve Sincar'ı terk etmeleri gerektiğini kaydetti.
Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.
PKK da Sincar'ı DEAŞ'tan kurtarma iddiasıyla 2014'ten bu yana bölgede konuşlanmaya devam ediyor.
,Heman Hussein Yaseen
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!