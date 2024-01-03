Bu gelişme sonrasında Ezhel'in annesi Ulya Turgut'tan tepki geldi.

Alizade’nin "Anneciğim ne zaman istemeye geliyorsunuz? Biz Moskova’dayız" yorumu Ulya Hanım’ı çileden çıkardı: “Normalde abi diye hitap eden biri. Normalde ben karışmam ama evimin direği diye yazınca tepem attı. İlk kez bu kadar sinirlendim. Kalabalık bir grupta olup yalnızmış gibi durum yaratmak olmaz. Şekerim yükseldi. Evladım bana hayırlı bir evlat oldu. Ben sağken zade made yaklaşamaz. Bazı arkadaşlıkları hemen bir yerlere yama yapmayın. Allah oğlumun eşinden ve evlatlarından yüzünü güldürsün.”