Ezgi Şenler: Nişan hazırlıkları başladı
Geçtiğimiz yıl aralık ayında sevgilisi Ömer Gürgen'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Ezgi Şenler, nişan hazırlıklarına başladığını duyurdu
Giriş: 12.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:01
Bir süredir aşk yaşayan Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen, birlikteliklerini resmiyete taşıma kararı almıştı.
Ömer Gürgen, geçtiğimiz yıl aralık ayında Şenler'e evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
Çift, şu sıralar nişan hazırlığı için kolları sıvadı. Ankara'ya giden Ezgi Şenler; "Bugün iş çok. Nişan hazırlıkları başladı" ifadelerini not düştüğü fotoğrafını yayımladı.
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