Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı Ezgi Mola'nın temizlik yaptığı anları sosyal medyada paylaştı ve "Bugün çok önemli bir sahnesi varmış" yorumunda bulundu.

Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastası Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola da sosyal medyadan sık sık rolünü anımsatan, güldüren paylaşımlar yapıyor.

EZGİ MOLA'DAN SAFİYE PAYLAŞIMI