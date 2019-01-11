Ezgi Mola 'Kraliçe' olacak

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip 'Alice Harikalar Diyarında', Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisi BKM, Zorlu PSM ve İD ortak prodüksiyonuyla çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnede olacak.

'Alice' adıyla sahnelenecek müzikalde Ezgi Mola, seyircinin karşısına otoriter, pimpirikli, hırslı, dominant ve sivri dilli 'Kraliçe' rolüyle çıkacak. Serenay Sarıkaya'nın 'Alice'i canlandıracağı müzikalde Enis Arıkan 'Tavşan', Şükrü Özyıldız 'Şapkacı', İbrahim Selim 'Kral', Merve Dizdar ise 'Kedi' karakterlerini sahneye taşıyacak.