Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akşam oynayacakları 'Alice Müzikali' öncesi şan hocasıyla birlikte bir restorandan yemek alan ikili, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Mola, "Arkadaşlar oyunumuz tam gaz devam ediyor. İzleyicinin ilgisi de çok güzel, müzikalden dolayı YouTube’da çekmiş olduğum 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' a biraz ara verdim ama ilerleyen günlerde tekrar devam edeceğim” açıklamasında bulundu.